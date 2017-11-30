بالفيديو.. كاميرات المراقبة توثق لحظة محاولة لص اقتحام منزل مواطن في مكة
تمكنت شرطة العمرة بالعاصمة المقدسة، من القبض على لص حاول اقتحام أحد المنازل بحي النوارية شمال مكة المكرمة، في وقت قياسيا من بعد تقديم بلاغ صاحب المنزل.
وبحسب المصادر، فإن مواطناً تقدم بشكوى لشرطة العمرة، متضمنة تسجيل مقطع فيديو يظهر فيه جانيا يحاول الدخول إلى منزله في وقت متأخر من الليل، وذلك في حي النوارية بمكة المكرمة؛ حيث رصدته كاميرات المراقبة المنزلية بذات المنزل.
وذكرت المصادر، أن الجاني اعترف بجرمه، وقامت شرطة العمرة بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معه، قبل إحالته إلى المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله انكم قبضتم علية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4407 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
الاجرام انتشر بكثرة في الاونه الاخيرة
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الضروري بمكان تركيب كاميرات مراقبه أمام كل منزل
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا ضرورية الكاميرات
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله السعودية
جابتها عيون الحساد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14353 ] نشر منذ 2 ساعتين
وضع كاميرات في البيت اصبح ضروري
مغرد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 1 ساعة
عذاب الرحيل ابشرك السعوديه بخير وهذى تحصل فى كل الدول بل فيه دول الجرائم فيها بالثانيه هل تقا رنيين السعوديه بالدول المجا وره الصغيره السعوديه قاره وعدد السكان والا جا نب تجا و 30 مليون وهذى الجرائم مو جوده من اول ولكن ما كان فيه اعلا م يطلعها الحمد لله على نعمة الا من والا مان وهذى الجرائم عندنا لا تحسب مقارنه بالدول الكبرى الا خرى تحيا تى
عبدالله[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 1 ساعة
رجال الأمن بالمرصاد