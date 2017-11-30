بالفيديو.. كاميرات المراقبة توثق لحظة محاولة لص اقتحام منزل مواطن في مكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة العمرة بالعاصمة المقدسة، من القبض على لص حاول اقتحام أحد المنازل بحي النوارية شمال مكة المكرمة، في وقت قياسيا من بعد تقديم بلاغ صاحب المنزل.

وبحسب المصادر، فإن مواطناً تقدم بشكوى لشرطة العمرة، متضمنة تسجيل مقطع فيديو يظهر فيه جانيا يحاول الدخول إلى منزله في وقت متأخر من الليل، وذلك في حي النوارية بمكة المكرمة؛ حيث رصدته كاميرات المراقبة المنزلية بذات المنزل.

وذكرت المصادر، أن الجاني اعترف بجرمه، وقامت شرطة العمرة بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معه، قبل إحالته إلى المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص.

