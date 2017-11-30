بالصور.. لحظات إطلاق الصاروخ الكوري العابر للقارات ” هواسونغ15 “

بيونج يانج(صدى):

نشرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، مجموعة من الصور لحظة إطلاق الصاروخ الجديد ” هواسونغ15 ” ، يظهر فيها زعيم البلاد كيم جونغ أون منتشيًا بهذا الحدث.

وأوضحت الصور أن عملية الإطلاق تمت بواسطة عربة نقل ضخمة مزودة بتسعة أزواج من الإطارات، موثقة لحظة إطلاق الصاروخ العابر للقارات، منذ الاستعدادات الأولى، وصولًا إلى نصب الإطلاق.

وظهر الزعيم كيم مسرورًا، ينظر إلى السماء في إنبهار، بهذه اللحظة التاريخية، التي تبرز مدى قوة وذكاء بلاده.