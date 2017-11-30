إطلاق مسابقة القرآن والسنة في كافة مناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

أطلقت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن مناشط وبرامج وفعاليات المؤتمر الدولي عن ” جهود المملكة في تأصيل وتأطير منهج أهل السنة والجماعه والدعوة إليه وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ” الذي تنظمه الجامعة، مسابقة القرآن والسنة في جميع مناطق المملكة للطلاب والطالبات بفروعها الأربعة.

وأوضح معالي مدير جامعة الإمام عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز ارتباط الناشئة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه سلم و تقوية صلتهم بهما، فهما أساس ومصدر منهج أهل السنة والجماعة فهماً وادراكاً وعلماً وعملا ، منوهاً بالأصداء الكبيرة والإقبال الكثيف من الراغبين في الإشتراك فيها، وبالجوائز والحوافز القيمة التي خصصت للجائزة, مقدماً الشكر لكل من عمل وساهم في الإعداد والتنظيم في هذه المسابقة والترتيب لكل برامجها حتى تخرج بالصورة المتميزة.