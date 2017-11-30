مواطن يروي قصة ” الامتحان العسير ” مع مرض الإيدز
روى مواطن مصاب بفيروس ” الإيدز ” قصته مع المرض التي وصفها بـ ” الامتحان العسير ” ، فقال ” فقدت الحماس للحياة، مع الشعور الدائم بأنّ الموت يطرق أبواب غرفتي، التي أبقى فيها لساعات طويلة مبتعدًا عن الناس، كي لا أسمع ما يسيئني ممن يعرفون حالتي “.
وأضاف، ” حدث ذلك خلال وجودي في إحدى الدول السياحية عام 2011،كنت في السابعة والعشرين من عمري.. تهور الشباب أوقعني في المعصية، وبسببها انقلبت حياتي رأسًا على عقب ” .
واستكمل ” بعد عودتي من الرحلة السياحية تقدمت لخطبة إحدى الفتيات وعند إجرائي التحاليل الخاصة بالزواج، تبين أنني مصاب بالإيدز ” .
وأضاف: ” وقتها لم أعرف ما أفعل، سوى أنني اعتذرت لأهل الفتاة قائلًا لهم إن الله لم يوفق بيننا ” .
وتابع، ” الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس لأسباب معلومة من بينها عدم الخبرة والتهور وافتقادهم للوعي الصحي، مضيفًا أنه لم يكن يعلم شيئًا عن الإيدز، حتى لحظة إبلاغه بتعرضه له ” .
كما عبر عن حزنه الشديد لنظرة المجتمع لمرضى الإيدز، فغالبًا ما تكون باستخفاف وتحقير ولوم، ما يؤدي إلى فقدانه ثقته بنفسه وبالعالم المحيط به، والأخطر أنّ ذلك يزيد آلامه ويمكن الفيروس منه، حتى لو التزم بإرشادات الأطباء. وق ناشد وسائل الإعلام باعتبارها الجهة المختصة بتوعية المجتمع، بتغيير ثقافة ” التعامل العدائي ” مع المرضى.
يذكر أن، الإيدز ينتقل عبر طرق عدة منها، المعاشرة الجنسية لمريض، أو من خلال نقل الدم الملوّث، أو الإبر الملوّثة عند مدمني المخدرات، بالإضافة عن انتقاله من الأمّ المصابة إلى جنينها، خلال الحمل أو الولادة أو الرضاعة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 4 ساعات
بعض الشباب الله يهدينا ويهديهم
يسافر للخارج للعربدة والسكار والزنى والخنى
بين احضان المومسات من البغايا ويرجع الى بلدهـ
يريد ان يحشر بنات خلق الله وربما تزوجها وانجبت
له اطفال ابرياء ايضاً يحشرهم بهذا المرض الخبيث
وتريد من اعين الناس ان ترحمك
عفواً هل انت راقبت الله واستحييت منه وهو يراك
ويرى فعلتك لماذا تنقم ع البشر ولا تنقم انك انت من وضعت نفسك عرضة
اعين البشر؟؟
نسأل الله ان يشفيهم
مما ابتلو انفسهم به
هلا[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 4 ساعات
” الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس لأسباب معلومة من بينها عدم الخبرة والتهور وافتقادهم للوعي الصحي، مضيفًا أنه لم يكن يعلم شيئًا عن الإيدز، حتى لحظة إبلاغه بتعرضه له ” .
السبب والله , هو البعد عن الله , اللي سويته امر محرم وما عندي شك انك تعرف ذلك قبل لا تروح للدولة السياحية,
الله يشفيك ويعافيك ويتوب علينا وعليك,
وان شاء الله ان الرسالة وصلت الشباب وهي ” أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك”
شرقاوي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
بعد عودتة من الرحلة السياحية فحص …
الإيدز لايظهر الا بعد فترة طويلة من الإصابة
ولايقولك شربوا عصير مصاب بالإيدز وو جزء من مؤامرة على ….
الشرب لاينقل الفيروس ابد من تلوث الدم أو ملامسة …
ارحمونا … مجتمع مبدع في خلق الأكاذيب للتوعية …
محمد[ عدد التعليقات: 2200 ] نشر منذ 3 ساعات
سبجان الله المرض بالحرام يتنقل