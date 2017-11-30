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بعد تتويجه بأفضل لاعب في آسيا.. ” خربين ” يصل الرياض

بعد تتويجه بأفضل لاعب في آسيا.. ” خربين ” يصل الرياض
نواف السالم(صدى):

وصل السوري عمر خربين لاعب نادي الهلال، منذ قليل، إلى الرياض، عقب انتهاء رحلته إلى بانكوك، برفقة الإداري وليد القاسم.

وحصد اللاعب السوري أمس الأربعاء جائزة أفضل لاعب أسيوي لعام 2017، متفوقًا على كلًا من عمر عبد الرحمن ” عموري ” لاعب العين الإماراتي والصيني وو لي لاعب شنغهاي الصيني.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 4 ساعات

الضايع
تسكيته نفس الخروج من سيدني عطوا هيا تعال افضل لاعب
وأنا مع الاتحاد الاسيوي في هذا الشي

ا و ر ا و ا

[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههههههههه يا شين الحسد و التعصب و لعمر الحمد لله علي السلامة و الف مبروك

[ عدد التعليقات: 4408 ] نشر منذ 2 ساعتين

خير ان شاء الله

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