القضاء يسدل الستار على قضية الكويتي قاتل وحارق المواطن السعودي
قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحكم الإعدام لمواطن كويتي قتل صديقه السعودي خنقًا، ثم حرق جثته، حاسمة أمره بعد مرور 3 سنوات على ارتكاب الوقعة.
واعترف الجاني خلال مسار القضية ، بما ينسب إليه من اتهامات، موضحًا أنه قتل صديقه المقرب خنقًا، نتيجة تناوله مادة مسكرة.
وأضاف بأنه قام بحرقه بعد خنقه، ثم هرب، لكنه تم القبض عليه، بعد العثور عليه في استراحة بالرياض.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله وان تأخر الحكم بالقصاص
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 2 ساعتين
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين