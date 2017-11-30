  • الخميس 30

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. القضاء يسدل الستار على قضية الكويتي قاتل وحارق المواطن السعودي

القضاء يسدل الستار على قضية الكويتي قاتل وحارق المواطن السعودي

القضاء يسدل الستار على قضية الكويتي قاتل وحارق المواطن السعودي
خالد الظفيري(صدى):

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحكم الإعدام لمواطن كويتي قتل صديقه السعودي خنقًا، ثم حرق جثته، حاسمة أمره بعد مرور 3 سنوات على ارتكاب الوقعة.

واعترف الجاني خلال مسار القضية ، بما ينسب إليه من اتهامات، موضحًا أنه قتل صديقه المقرب خنقًا، نتيجة تناوله مادة مسكرة.

وأضاف بأنه قام بحرقه بعد خنقه، ثم هرب، لكنه تم القبض عليه، بعد العثور عليه في استراحة بالرياض.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله وان تأخر الحكم بالقصاص

[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 2 ساعتين

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *