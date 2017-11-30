مع استمرار دعمها للإرهاب.. قطر تعقد عددًا من صفقات الأسلحة

طلال الضوي(صدى):

لم تتوقف قطر عن ممارساتها ضد الدول العربية ورعايتها المستمرة للإرهاب وتمويله، بل زادت في تجاوزها بعد مقاطعة الرباعي العربي ” المملكة، مصر، الإمارات، البحرين ” لها ولجوئها إلى إيران، حيث أبرمت عددًا من صفقات التسلح لأغراض غير واضحة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ” بي إي إي سيستمز ” البريطانية للأنظمة والمعلومات الجوية كريس بوردمان، عن انتهاء المفاوضات بين الدوحة وبريطانيا لشراء 24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون، موضحًا أنه من المحتمل إتمام الصفقة منتصف ديسمبر المقبل.

وقال ” بوردمان ” أمام جلسة للبرلمان البريطاني، ” لا أريد التكهن بشأن الموعد المحدد للتوقيع، لقد أنهينا مناقشاتنا، ليس لدينا أية مفاوضات أخرى مع القطريين، وضعنا اللمسات الأخيرة على العقد ننتظر فقط الموعد المحدد للتوقيع عليه ” .

أبرمت قطر خلال الفترة الأخيرة عددًا من صفقات التسلح لأغراض غير واضحة، خاصة بعد أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على خلفية دعمها وتمويلها الإرهابيين وعلاقتها بإيران.

يُذكر أن هذه ليست صفقة الأسلحة الأولى التي وقعتها قطر، حيث وقعت في سبتمبر الماضي اتفاقًا لشراء 24 مقاتلًا من بريطانيا، كما أكدت ” لا تريبين ” أنّ قطر تنوي شراء 12 طائرة جديدة من طراز ” رافال ” بالإضافة إلى الصفقة التي تم توقيها في مايو 2015 لشراء 24 طائرة من نفس الطراز.

وأضافت ” لاتريبين ” أنّ الدوحة وقعت في يونيو الماضي عقدًا مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ 12 مليار دولار لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-15، وفي يونيو الماضي وقّعت الدوحة أيضًا اتفاقًا مع إيطاليا لشراء سبع سفن حربية بقيمة 6 مليارات دولار، كما كشف وزير الدولة لشئون الدفاع في قطر محمد العطية في أغسطس عن سعي الدوحة لشراء تكنولوجيا إنتاج أنظمة دفاع جوي، ونقل الإنتاج إلى قطر.