النصر يوضح نتيجة إصابة وليد عبد الله ويسمح لمحترفه بمغادرة الرياض

نواف السالم(صدى):

يغادر اللاعب المصري حسام غالي، محترف نادي النصر، اليوم الخميس، إلى مصر عقب موافقة إدارة النادي.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي النصر عبر موقع ” تويتر ” ، أن حسام غالي يغادر الرياض؛ من أجل انهاء ارتباطات خاصة، موضحة أنه سيعود غدًا الجمعة.

وفي سياق أخر كشف النادي عن نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت قبل قليل للكابتن وليد عبدالله؛ بعد تعرضه لأصابه في مباراة الأمس أمام الفتح.

وأوضح ” النصر ” إن الإصابة عبارة عن كدمة خفيفة بالركبة ولن تعيقه عن المشاركة في المباراة القادمة، المقرر انطلاقها الأثنين القادم.