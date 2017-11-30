” التجارة ” تطالب المساهمين في ” القيروان ” بتحديث بياناتهم

طلال الغامدي(صدى):

أمهلت لجنة ” المساهمات العقارية ” في وزارة التجارة والاستثمار، جميع المساهمين في ” أرض طريق العمارية (القيروان) ” ، مدة لا تتجاوز الـ 60 يومًا، لتحديث بياناتهم لدى البنك العربي، بدءًا من اليوم الخميس.

وأعلنت اللجنة في بيان لها، أن تديث البيانا يكون بزيارة موقع البنك العربي الوطني على الإنترنت، وتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة، ومن ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك، مصطحبين مستنداتهم الأصلية (الهوية، وأصول العقود، وشهادة تعريف الآيبان)؛ تمهيداً لحصر مبالغ المساهمة.