بالصور.. أمانة الرياض تغلق مصانع بلاستيك تعمل بدون ترخيص

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية السلي التابعة لأمانة منطقة الرياض ضمن جولاتها اليومية بإغلاق عدد من المصانع المخالفة لتدوير البلاستيك والغير مرخصة.

وأشار المهندس عبدالله الموسى رئيس بلدية السلي إلى أنه تم تطبيق الانظمة والتعليمات على المصانع المخالفة لما في ذلك من تجاوز للاشتراطات البلدية ولكونها ذات أثر سلبي على البيئة.

وأكد المهندس عبدالله الموسى أن جولات البلدية مستمرة للحفاظ على الصحة العامة ومنعا لأي تجاوزات في هذا الشأن ومرحبا بأي ملاحظة أو بلاغ عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.

