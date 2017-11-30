تراجع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في الولايات المتحدة

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء , في جلسة متقلبة شهدت بيانات متعارضة من وزراء للنفط , قبل يوم اجتماع أوبك في فيينا لبحث تمديد اتفاق خفض الإمدادات.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 50 سنتا ما يعادل 0.8% , لتبلغ عند التسوية 63.11 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 69 سنتا ما يعادل 1.2% إلى 57.30 دولار للبرميل.

وتراجع النفط لثالث جلسة على التوالي بعد إشارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين رئيسيين للنفط غير أعضاء بالمنظمة , مثل روسيا , إلى تمديد اتفاق خفض الإمدادات , واحتمالية إعادة النظر فيه إذا بدأت السوق في الصعود بشكل حاد.

وسجل إنتاج النفط في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة على أساس أسبوعي في الأشهر القليلة الماضية , حيث ارتفع إلى 9.68 مليون برميل يوميا.

ووفقا لبيانات شهرية من إدارة معلومات الطاقة الامريكية فأن ذلك الرقم يبقى أقل من أعلى مستوى المسجل في أوائل عقد السبعينات والبالغ أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.