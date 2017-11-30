خطة مرورية جديدة تحل أزمة الزحام في الأحساء

علي القحطاني(صدى):

شهد حي محاسن صباح اليوم، انسيابية في الحركة المرورية، وذلك بعد استحداث فتحات دوران تبادلية في المنطقة المحاذية لمدارس الريادة، لحل أزمة الطرق.

وأدار العقيد صالح القاسم، مدير مرور الأحساء، ورئيس حركة السير، الحركة المرورية بشكل جيد ، فأصبح الوضع الحالي للتحويلة أفضل من أمس، وفقًا لمصادر مرورية.

وأوضحت المصادر أن مرور الأحساء استحدث أيضاً خطة مرورية جديدة وفق مشاهداته للوضع الراهن خلال أيام الإجازة ، وهي دوران تبادلي عند مدرسه الرياده ودوران كبير “ قبل دوار هجر ” للعوده إلى محاسن ومنه الى مستشفى أرامكو وأخيراً دوران وقت الحاجه أسفل الجسر الشمالي يخصص للطوارئ فقط .

وكانت قد جاءت استغاثات المواطنين من وجود اختناقًا مروريًا هائلاً، امتد إلى جميع الاتجاهات، فمن الدوار المؤقت المحاذي لقصر هجر، حتى جبل أبو غنيمة ومن نفس الدوار حتى إشارة حديقة محاسن ومن نفس الدوار ايضًا حتى دوار الغسانية وشهد شارع صلاح الدين الأيوبي امتلاء شبه كامل بالمركبات دون اي انسابية تذكر.