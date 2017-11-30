” الجوازات ” تنفي استثناء العاملين بجمعيات التحفيظ من حملة ” وطن بلا مخالف “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الجوازات ، أنه لا توجد أي استثناءات للمخالفين للأنظمة، وذلك بعدما تداول البعض أنباء عن عدم تضمين الوافدين الذين يعملون في جمعيات تحفيظ القران بالمملكة، بلائحة شروط حملة “وطن بلا مخالف”.

وجاءت تصريحات الجوازات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘ تويتر ‘‘ ردا على سؤال إحدى المغردات بشأن حقيقة استثناء الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة من حملة وطن بلا مخالف، حيث أكدت الجوازات في ردها أن هذا الأمر غير صحيح.