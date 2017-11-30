العواضي : احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي ستار يفضحهم

فهمي محمد(صدى):

تتخذ مليشيات الحوثي المناسبات الدينية ستاراً لها لمواصلة جباية الأموال من اليمنيين التجار والمشاريع التجارية والمحال لسلب الأموال للإنفاق على احتفالتهم الزائفة والتي تتزامن مع المولد النبوي مما يعرضهم لأنتقاد وسخرية واسعة على مواقع التواصل.

وقال مستشار وزارة الإعلام اليمني فيصل العواضي :أن احتفال الحوثيين لا يعدو كونه ستاراً تفضحه ممارساتهم في اليمن وجرائمهم فهم يقيمون الاحتفالات بالمولد بسلب الناس ونهبهم .

وأشار نائب رئيس هيئة علماء اليمن، وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن أحمد المعلم أنهم يُغطون انحرافهم وبعدهم عن الحق وعداوتهم لأهله بمظاهر يخادعون بها الناس مضيفاًهل يحب رسول الله من يرفض سنته ويشتم أحب الناس إليه الصحابة الكرام إضافة إلى قتل الخصوم السياسيين، واختطاف الأبرياء إلى حيث لا يعرف عنهم أهلهم وأسرهم شيئاً، وترويع الآمنين .

وبين هل من يغصب الناس أموالهم ليحتفل بها بمناسبة مولده وغير هذه الجرائم كثير يرتكبها وهو يكبر ويهلل ، يحب النبي وآله؟ أبداً لن يقتنع عاقل بدعواهم .