” التنمية الاجتماعية ” تنشأ إدارات مستقلة لرعاية المسنين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، عن إنشاء إدارات مستقلة لدور الملاحظة وأقسام الرعاية الاجتماعية التابعة للإدارة العامة لرعاية الأحداث والمسنين، وفصل إدارة التأهيل الأهلي عن الإدارة العامة للخدمات الطبية وربطها بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة.

كما أوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تعديل مسمى الإدارة العامة لرعاية الأحداث والمسنين إلى الإدارة العامة للأحداث وربطها تنظيميًا بوكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، ويأتي ذلك تحقيقًا لعمل وكالة الرعاية والحماية الاجتماعية والأسرة ضمن منظومة موحدة،

كما أضافت أنه تم ضم دور الضيافة للفتيات إلى الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، إضافة إلى فصل مراكز الرعاية النهارية الحكومية عن الإدارة العامة للخدمات الطبية وضمها إلى الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم.

يذكر أن الإدارة العامة لرعاية الأحداث والمسنين، تضم عددًا من الأقسام ودور الرعاية والحماية الاجتماعية، مقدمة جميع أنواع الرعاية الاجتماعية الشاملة والنفسية والتعليمية والمهنية والصحية والدينية وغيرها من أوجه الرعاية خلال مدة الإيواء.