الحكومة البريطانية : ندعم القوة العسكرية لعودة شرعية اليمن بقيادة المملكة

نايف السالم(صدى):

أكد الناطق باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين سامويل، إن بريطانيا تدعم استعمال التحالف بقيادة المملكة لقوة عسكرية نسبية من أجل استعادة الشرعية باليمن.

وقال إدوين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” تعلم بريطانيا جيداً أن الدبلوماسية تشكّل حلاً فعالاً بجود قوة عسكرية تدعمها، ما نحتاجه الآن هو أن يتم التحرك في اليمن على ثلاثة محاور؛ محور عسكري ودبلوماسي وآخر تنموي.

وتابع، ” زيارة رئيسة الوزراء للمنطقة مجدداً دليلٌ على الأهمية التي نوليها للاستمرار بنشاطنا في الشرق الأوسط حتى بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي “.

وأضاف إدوين، ” أغلبية اليمنيين هم اليوم متعبون ومرضى وجوعى، السبيل لكسب هذه الحرب هو الفوز بالقلوب والعقول وتوفير الطعام، ونحن نعمل مع برنامج الأغذية العالمي، والسعوديين والإماراتيين وغيرهم لكسب معركة القلوب “.

يُذكر أن، رئيسة وزراء بريطانيا ” تيريزا ماي ” وصلت الرياض أمس، وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مباحثات معها؛ بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.