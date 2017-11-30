” ترامب ” يرد على خارجية بريطانيا بعد توبيخها له بسبب المسلمين

واشنطن(صدى):

ردَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على انتقاد وزيرة خارجية بريطانيا له بعد نشر ثلاث تغريدات عبر ” تويتر ” معادية للمسلمين، مطالبًا إياها بالتركيز على ” الإرهاب الإسلامي الراديكالي ” في بلدها.

وقال ” ترامب ” في تغريدة له بموقع “تويتر”:” تيريزا، لا تركزي علي، ركزي على الإرهاب الإسلامي المتشدد داخل المملكة المتحدة، نحن نفعل ما يتعين علينا القيام به”.

وأكد مالتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا، أن الرئيس الأمريكي: ” ارتكب خطأً ” ، بإعادة نشر تغريدات معادية للمسلمين، سبق أن نشرتها نائب زعيم حزب بريطانيا أولاً، لأن هذا الحزب يسعى إلى بث الفرقة في صفوف المجموعات السكانية، عبر استخدام عبارات كراهية تنشر الأكاذيب وتؤجج التوتر “.