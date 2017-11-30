عضو ” شورى ” يطالب بتعيين قاضيات

نايف السالم(صدى):

طالب الدكتور فيصل آل فاضل عضو مجلس الشورى بتعيين قاضيات نساء من الكفاءات الشرعية والقانونية , وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي لديوان المظالم , مشيرا أن عدد الوظائف الشاغرة , يبلغ 1655 وظيفة بنسبة 35% , من الوظائف المتوافرة لدى الديوان.

وأوضح آل فاضح أن نسبة العنصر النسائي في الوظائف الإدارية حوالى 3% فقط , في حين أنها تمثل صفرا في وظائف القضاة , مما لا يتماشى مع رؤية المملكة 2030 , والتي من أهدافها تمكين المرأة واستثمار طاقاتها.

واقترح آل فاضح على اللجنة تعديل توصيتها الأولى لتشمل العنصر النسائي وزيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل قضائيا وإداريا , مضيفا “اليوم لدينا كفاءات شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولى الوظائف القضائية”.

ويذكر أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد تحدث مؤخرا عن هذا الأمر في مقابلته مع الكاتب توماس فريدمان , وسرد قصة أول قاضية في الإسلام وهي الشفاء بنت عبد الله التي عينها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فلم يمنع كونها امرأة أن تكون قاضية.