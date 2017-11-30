بالصور.. لدغة بعوضة تحول ساق فتاة لـ ” رجل فيل “

إسلام آباد(صدى):

تضاعف حجم ساق فتاة باكستانية تبلغ من العمر 7 سنوات ثلاث مرات، بسبب لدغة بعوضة لها، حيث أصيبت بحالة نادرة من تضخم الساق وعدم القدرة على السير مما يسبب لها الألم وجعلها طريحة الفراش.

وأكدت والدة الفتاة في تصريحات إعلامية ، انها أنفقت كل ما تملك على رحلات ابنتها إلى المستشفى وبالرغم من بيعها لمجوهراتها لم تعد قادرة على نقلها لمستشفى أكبر، كما أن والدها لا يتجاوز مكاسبه الثلاثة جنيهات إسترليني.

يذكر أن ” الفيلاريات اللمفاوي ” أو ما يعرف بداء الفيل يصيب 1.7 مليار شخص حول العالم.