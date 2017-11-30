تعليق تركي آل الشيخ عن رفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية

ماجد محمد(صدى):

قال رئيس هيئة الرياضة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ،أمس الأربعاء، أن رفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية بات مسألة وقت ليس إلا.

ونشر آل الشيخ في تغريدة اليوم عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ” رياضة الكويت ستعود.. أطمئن الجميع وكل المخلصين.. لدي تواصل مع شخصيات دولية وأخي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تواصل واطلاع مستمر بكل شيء.. وإن شاء الله نفرح بهذه العودة ” .

و يجتمع مجلس الأمة الكويتي في جلسة عاجلة الأحد القادم بدعوة من رئيس المجلس مرزوق الغانم، لإقرار تعديل القوانين الرياضية الكويتية