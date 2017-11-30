لقاء مفتوح للجاليات بتعاوني الملحاء في جازان غدًا

حسن الجعفري(صدى):

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمنطقة جازان غدا، لقاءً مفتوحًا للجاليات, وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة.

وأوضح مدير المكتب مسد بن مسدف النعمي أن اللقاء الذي يستهدف مختلف الجاليات بالمنطقة يهدف إلى تعريفهم بالدين الإسلامي, من خلال تقديم العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية والثقافية, إلى جانب إقامة المحاضرات والدروس والأنشطة والبرامج الدعوية بعدة لغات.

وبين أن اللقاء يأتي ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.