طلاب حقل يزورون المعالم الأثرية بحائل ضمن البرنامج الوطني ” عيش السعودية “

محمود البلوي (صدى):

نظّم مكتب التعليم بمحافظة حقل بمنطقة تبوك، عبر البرنامج الوطني “عيش السعودية”، رحلة إلى أبرز المعالم السياحية والتاريخية في مدينة حائل، استهدفت عددًا من الطلاب للتعرُّف على أبرز المنجزات التنموية والمواقع السياحية والأثرية في حائل.

وأوضح مشرف النشاط الطلابي بندر أبو العز، أن هدف هذه البادرة الاجتماعية هو إتاحه الفرصة للطلاب لاكتشاف مناطق الوطن ، مشيراً إلى أن هذه الرحلة السياحية تُعد من أهم الأنشطة الإثرائية لتعزيز معارف الطلاب التربوية، ومن الوسائل التعليمية اللاصفية والبرامج الهادفة لإذكاء روح الانتماء الوطني.