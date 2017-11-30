بالصور.. تفاصيل جديدة حول مشاجرة سعودي مع زوجين بالبحرين

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر، أن هناك سوء تفاهم وقع بين السعودي وأحد الأشخاص من جنسية عربية برفقة زوجته، وانتهى سوء الفهم ليغادر المواطن المطعم ويعود مرة أخرى للاشتباك مع الزوج داخل المطعم ويصاب بجروح.

وأضافت: إنه تم التدخل من قبل عمال المطعم قبل وصول الجهات الأمنية التي باشرت الحادث بوقت قياسي، وتم نقل أطراف الحادثة إلى مركز الشرطة، ومن ثم عرضهم على النيابة العامة.

وبالتواصل مع سفير خادم الحرمين في مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ ، أكد أن الحادثة بالفعل وقعت في العاصمة البحرينية، وتحديداً في أحد المطاعم في شارع المعارض، وأحد أطراف الحادثة مواطن سعودي،نفى قتل أي طرف في الحادثة، كما أُشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن القضية هي خلاف حدث بين المواطن وبين أحد الأشخاص من الجنسية العربية برفقة زوجته.

وأضاف: إن وقت المشاجرة صادف أن كان بيد الشخص الآخر «الزوج» سكين المطعم، وجُرحت يده، وتم إسعافه في وقته.

وكان فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مواطن سعودي يقوم بالاشتباك مع أشخاص داخل مطعم في المنامة بالبحرين، ويظهر في الفيديو امرأة كانت حاضرة في موقع الحادثة.