العمل تستثنى فئة من الوافدين من قرار توطين قطاع المجوهرات

حمود العنزي(صدى):

استثنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، زوج المواطنة من قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات.

وأصدرت العمل قراراً بعدم فصل زوج المواطنة من العمل في محلات الذهب والمجوهرات، وعدم تطبيق قرار التوطين عليه، موضحة أن القرار يشترط أن تكون على ذمة الوافد أو لديه من زوجته المواطنة أبناء، وأن يكون على رأس العمل قبل قرار التوطين، وفقا لصحيفة المدينة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن إيقاف احتساب الوافد في التوطين بعد تقديم بلاغ الهروب، مشددةً على إمكان أن يسجل المواطن في منشأتين بالتأمينات.