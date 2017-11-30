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  • نشر : منذ 38 دقيقة
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  • حوادث

الإطاحة بـ20 مخالفا لـ ” وطن بلا مخالف ” في الرياض

الإطاحة بـ20 مخالفا لـ ” وطن بلا مخالف ” في الرياض
عادل الحربي(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية، بعدد من المخالفين في أحياء الجرادية وغبيرة بمدينة الرياض، ضمن حملة وطن بلا مخالف.
وضبطت الحملة، 20 وافدا مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، منهم 5 إثيوبيين و5 سيدات كينيات، إلى جانب 5 عمال باكستانيين يحملون إقامات مزورة.
وألقت الشرطة خلال الحملة القبض على مواطنا بعدما عثرت في شقته على عدد من قوارير الخمر، كما ضبطت وافداً من الجنسية اليمنية يبيع الخمر من بيته.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38980 ] نشر منذ 23 دقيقة

بس عشرين ,, معناته ماسكتوا ولا واحد باالميه ,,

,, بس ماعليه ان شاء الله البقيه يلحقون ,,

,, اما اهل الخبائث ,, نكلوا فيهم ..

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