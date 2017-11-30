الإطاحة بـ20 مخالفا لـ ” وطن بلا مخالف ” في الرياض
أطاحت الجهات الأمنية، بعدد من المخالفين في أحياء الجرادية وغبيرة بمدينة الرياض، ضمن حملة وطن بلا مخالف.
وضبطت الحملة، 20 وافدا مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، منهم 5 إثيوبيين و5 سيدات كينيات، إلى جانب 5 عمال باكستانيين يحملون إقامات مزورة.
وألقت الشرطة خلال الحملة القبض على مواطنا بعدما عثرت في شقته على عدد من قوارير الخمر، كما ضبطت وافداً من الجنسية اليمنية يبيع الخمر من بيته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38980 ] نشر منذ 23 دقيقة
بس عشرين ,, معناته ماسكتوا ولا واحد باالميه ,,
,, بس ماعليه ان شاء الله البقيه يلحقون ,,
,, اما اهل الخبائث ,, نكلوا فيهم ..