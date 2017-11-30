محكمة الاستئناف الكويتية تؤيد إعدام كويتي قتل سعوديا خنقا وحرق جثته

نايف السالم(صدى):

صادقت محكمة الاستئناف في دولة الكويت أمس الأربعاء، على حكم الإعدام الصادر ضد كويتي قتل مواطنا سعوديا قبل نحو 3 سنوات.

واعترف الجاني، خلال التحقيقات بالجريمة، مبيناً أنه خرج في نزهة مع المجني عليه، الذي تربطه به علاقة صداقة، وأقدم على قتله خنقاً بعدما تناول مادة مسكرة، وألقى بجثته في البر بعدما حرقها وفر هارباً.