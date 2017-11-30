  • الخميس 30

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. محكمة الاستئناف الكويتية تؤيد إعدام كويتي قتل سعوديا خنقا وحرق جثته

محكمة الاستئناف الكويتية تؤيد إعدام كويتي قتل سعوديا خنقا وحرق جثته

محكمة الاستئناف الكويتية تؤيد إعدام كويتي قتل سعوديا خنقا وحرق جثته
نايف السالم(صدى):

صادقت محكمة الاستئناف في دولة الكويت أمس الأربعاء، على حكم الإعدام الصادر ضد كويتي قتل مواطنا سعوديا قبل نحو 3 سنوات.
واعترف الجاني، خلال التحقيقات بالجريمة، مبيناً أنه خرج في نزهة مع المجني عليه، الذي تربطه به علاقة صداقة، وأقدم على قتله خنقاً بعدما تناول مادة مسكرة، وألقى بجثته في البر بعدما حرقها وفر هارباً.

 


الوسوم:, , , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38982 ] نشر منذ 3 ساعات

بشر القاتل باالقتل ولو بعد حين ,,

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[ عدد التعليقات: 4360 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

جزاءه بشرع الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *