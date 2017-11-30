وزير الدفاع الجيبوتي: قيادة المملكة لاتحاد أكثر من 40 دولة إسلامية في إنشاء تحالف محاربة الإرهاب حدث نوعي

على القحطاني(صدى):

قال علي حسن بهدون وزير الدفاع والمكلف بالعلاقات مع البرلمان الجيبوتي إن اتحاد أكثر من 40 دولة إسلامية في إنشاء التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية، حدثا نوعيا، منوها باتفاق هذه الدول في البيان الختامي على مواجهة الإرهاب والتطرف في مجالاته الأربعة؛ فكريا وإعلاميا وماليا لتجفيف مصادر تمويله، وصولا إلى الجانب العسكري.

وأوضح بهدون، أن محاربة الإرهاب تحتاج إلى عمل جماعي للقضاء عليه، وذلك عبر تبادل المعلومات بين الدول لمواجهة هذا الخطر وتخليص الأمة الإسلامية والعالم من شروره، مشيدا بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في إطلاق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، واستضافة مقره في الرياض، لافتا إلى أن القيادة السعودية تشكل الثقل الرئيسي في العالم الإسلامي، وتمتلك قوى دبلوماسية على المستوى العالمي لإنجاحه بالتعاون مع الدول الإسلامية كافة.

بدوره، اعتبر وزير الدفاع الأفغاني الفريق طارق شاه بهرمي اتفاق الدول الإسلامية على إطلاق هذا التحالف العسكري خطوة مبشرة باتجاه العمل الجاد في ملاحقة التنظيمات والجماعات الإجرامية، ورسالة واضحة للعالم عن عزم العالم الإسلامي وبشكل جدي العمل صفا واحدا ضد محاولات الجماعات الإرهابية لزعزعة أمنه واستقراره، وتشويه صورة وسماحة الإسلام والمسلمين، لافتا إلى أن بلاده عانت طويلا من الإرهاب وراح ضحيته المئات من الأبرياء.

وقال إن السعودية وفقت كما هي دائما في إطلاق هذا التحالف المهم في هذا التوقيت الأكثر حساسية لمواجهة خطر وجرائم الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار العالم كافة.

ويؤكد وزير الدفاع النيجيري منصور دان أن انعقاد أول اجتماع لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، مؤشر إيجابي لإرساء قواعد العمل المشترك والاتحاد بين أكثر من 40 دولة لاجتثاث الإرهاب من جذوره، لافتا إلى أن محاربة الإرهاب تحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير للقضاء عليه.