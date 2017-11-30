فيديو.. الهلال الأحمر يعلق على اتهامات الشورى

علي القحطاني(صدى):

علقت هيئة الهلال الأحمر على الانتقادات التي وجهها أعضاء بمجلس الشورى واتهامها بتخزين بعض أسطول الإسعاف الطائر خارج المملكة، موضحة أن التخزين جاء لأعمال صيانة.

وأوضح مدير عام مكتب رئيس الهيئة خالد العيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” معالي المواطن ” الذي يعرض على قناة ” إم بي سي “، أن أسطول الهيئة داخل المملكة به 7 طائرات منها 3 تخضع للصيانة الدورية منذ نحو 3 شهور، مضيفا أن عملية الصيانة الخاصة بالطائرات الثلاث تجرى في إحدى شركات دولة الإمارات.

وأكد العيد، أن اختيار شركة أبوظبي جاء بعد طرح منافسة عامة وتقدمت لها عدة شركات قبل أن تفوز الشركة الإماراتية، مشيرا إلى أن الهيئة تعاني كثيراً من نقص الكوادر البشرية وفي مقدمة ذلك الأطباء، مبينةً أنها تحاول التغلب على المشكلة وتحسين الأمور.