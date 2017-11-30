شاهد.. أول صور من كوريا الشمالية عن أكبر صاروخ لديها.. وهكذا رد زعيمها

بيونج يانج (صدى):

كشفت مجموعة صور متداولة أول لحظات إطلاق كوريا الشمالية صاروخها الجديد العابر للقارات أمس (الأربعاء)، والذي يمكنها من استهداف القارة الأمريكية بأكملها.

وبيّنت الصور المتداولة، متابعة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بصحبة قيادات ومسؤولين بالجيش لحظات إطلاق الصاروخ والمراحل التي مر بها حتى وصل إلى الارتفاعات المأمولة، واحتفائهم بالنجاح الذي حققه.

يُشار إلى أن صاروخ ھواسونغ – 15″ هو الأقوى على الإطلاق لكوريا الشمالیة، حيث حلق على مسافة 950كیلومتراً لمدة 53 دقیقة، كما وصل إلى ارتفاع 4475 كیلومتراً، ما أثار قلقاً وردود فعل غاضبة لدى عدد من دول العالم.