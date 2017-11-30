قائد المدرسة المعتدى عليه بالرياض يكشف تفاصيل جديدة حول المتورطين

طلال الغامدي(صدى):

قال يوسف السليس قائد مدرسة طلحة بن مصرف الابتدائية بالرياض، إنه بعد تعرضه للاعتداء في أول الأسبوع الحالي،وأكد عدم وجود أي حالات تصادمية مع الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأضاف السليس، أن هناك حالة رصد حادثة الاعتداء عليه عبر إحدى كاميرات المنازل المجاورة للمدرسة، موضحا أن مبنى المدرسة مستأجر وليس فيه كاميرات وأن الاعتداء عليه وقع بعد نهاية الدوام المدرسي.

وتابع السليس: تأخرت عن الخروج لوجود فريق لصيانة آلات التصوير في المدرسة، إذ بقيت معهم، وكان معي وكيل المدرسة وكذلك المعلم المسؤول عن برنامج ” نور ” اللذان غادرا قبلي بنحو ثلاث دقائق، وعند خروجي حدث الاعتداء عند باب المدرسة مبينا أن تسعة أشخاص تقريبا شاركوا في الاعتداء وكانوا يستقلون سيارتين.

لافتا إلى أن إصابته عبارة عن كدمات وآلام في المفاصل، وأنه غادر المستشفى، ويخضع حاليا لراحة طبية في منزله.

وقال: حسب ما علمت أن الحادثة رصدتها كاميرا قريبة من المدرسة، وتم التعرف على أوصاف بعض المشاركين في الاعتداء، الذين سيتم القبض عليهم -إن شاء الله- لتقديمهم للعدالة، مشددا على أنه لم يتلق أي تهديدات سابقة من أي شخص.