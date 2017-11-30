تفاصيل جديدة ومثيرة ترويها والدة الطفل الناجي من ” أبو ساطور “

نايف السالم(صدى):

قالت والدة الطفل الذي تعرض لمحاولة اختطاف أمام منزله بالرياض من ” أبو ساطور ” إنها كانت تعتقد أن ابنها يتحدث عن فيلم رعب وأنها شاهدت مقطع الفيديو في اليوم التالي للواقعة، إذ كانت حريصة طوال الأيام الماضية على ابنها ولا تسمح له بمغادرة المنزل إلا في يوم الجمعة “.

وتابعت والدة الطفل ” بعد أداء الصلاة استسمح من والده لشراء بعض المستلزمات من بقالة قريبة، وكان بصحبته ” نواف ” ابن عمه، وتضيف أن الحادثة رسمت ملامح نفسية سيئة لدى الطفلين، وتعمل الآن جاهدة على إخراجهما من هذه الحالة وتجاوز الأزمة، إذ إن بدر يعاني من موجة كوابيس قبل وبعد النوم جراء الصدمة التي تعرض لها “.

وأكدت أن أخت بدر الصغيرة ” سبع سنوات ” فباتت في حالة سيئة وتصرخ ” سيأخذونني ” في إشارة للمجرمين، وتنصح أم بدر بعدم نشر مثل هذه المقاطع المرعبة حتى لا تؤثر سلبا على الأطفال.

وأضافت الصحيفة عن والد بدر أنه كان موجودا في الدور الأرضي من المنزل، وسمع نواف يصرخ: ” عمي افتح الباب ” ، فخرج مسرعا ولم يجدهما، وشاهد سيارة الجناة وسيارة أخرى، اعترضت الطريق كانت سببا في هروب الطفلين إلى المسجد للاختباء بين جدرانه ” ويضيف: ” إن أحد الجناة كان يقف عند باب المركبة ويتحدث مع سائق السيارة المعترضة وهو يضحك، لهذا لم يشك فيه “.