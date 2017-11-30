بالفيديو.. مذيعة يمنية تفضح اعتداءات الحوثيين على المواطنين وتوجه رسالة للعرب

فهمي محمد (صدى):

شاركت الإعلامية اليمنية ” فردوس ” والتي تعمل في قناة ” اليمن اليوم ” التابعة لـ علي عبدالله صالح مقطع فيديو لها كشفت فيها الوضع المعيشي لهم وسط تهديدات الحوثيين .

وأكدت فردوس، في بداية الفيديو أنها تسجله وسط أماكن سكن عدد من القيادات الحوثية ، وأضافت: ” الحوثيون مش ناويين على خير ، وفيه محاولات اعتداءات كثيرة ، الحارات شبه فاضية ، الاشتباكات من بداية اليوم ومستمرة “.

ووجهت في آخر الفيديو رسالة قالت فيها: ” يا عرب إحنا قرفنا من حياتنا ، والسلام عليكم ” .

httpV://www.youtube.com/watch?v=rS9fO2s-vlk