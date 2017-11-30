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  3. بالفيديو.. مذيعة يمنية تفضح اعتداءات الحوثيين على المواطنين وتوجه رسالة للعرب

بالفيديو.. مذيعة يمنية تفضح اعتداءات الحوثيين على المواطنين وتوجه رسالة للعرب

بالفيديو.. مذيعة يمنية تفضح اعتداءات الحوثيين على المواطنين وتوجه رسالة للعرب
فهمي محمد (صدى):

شاركت الإعلامية اليمنية ” فردوس ” والتي تعمل في قناة ” اليمن اليوم  ” التابعة لـ علي عبدالله صالح مقطع فيديو لها كشفت فيها الوضع المعيشي لهم وسط تهديدات الحوثيين .

وأكدت فردوس، في بداية الفيديو أنها تسجله وسط أماكن سكن عدد من القيادات الحوثية ، وأضافت: ” الحوثيون مش ناويين على خير ، وفيه محاولات اعتداءات كثيرة ، الحارات شبه فاضية ، الاشتباكات من بداية اليوم ومستمرة “.

ووجهت في آخر الفيديو رسالة قالت فيها: ” يا عرب إحنا قرفنا من حياتنا ، والسلام عليكم ” .

httpV://www.youtube.com/watch?v=rS9fO2s-vlk


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38980 ] نشر منذ 1 ساعة

الحوثي اختياركم وانتم احرار في ما اخترتوا ,,

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