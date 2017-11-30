رد قوي من تركي آل الشيخ على الدوحة بشأن صورة عناق السركال ورئيس الاتحاد القطري
بعدما روجت وسائل الإعلام القطرية، لصورة مدسوسة لأحمد عيد، رئيس اتحاد القدم السعودي السابق، خلال تواجده اليوم الأربعاء في بانكوك لحضور حفل جوائز الاتحاد الآسيوي، مع رئيس الاتحاد القطري، وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قطر بدويلة التزوير.
وقال تركي عبر موقع ” تويتر ” إن هذت الأمر الغرض منه التشويه والإساءة: ” ماذا تبقى يا دويلة التزوير؟ بعد تزوير صورة ملك المغرب وترويج سخيف لصورة يوسف السركال وأحمد عيد، ثم الترويج لتصريح قديم لخالد الروضان.. شاحت الوجوه “.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2509 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو عارفين حتي يصدقهم الناس و لكن احسنت و بارك الله فيك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38980 ] نشر منذ 44 دقيقة
فعلاً شاهت وباهت الوجوه لنظام قطر ومن يروج له ,,
فاضل[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 31 دقيقة
العنوان عن السركال والخبر عن احمد عيد … وين الصح؟