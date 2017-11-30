كاتب يثير غضب النشطاء عبر ” تويتر ” بتصريحاته عن الحجاب

أماني الغامدي(صدى):

غرد الكاتب سعود الفوزان، عبر موقع التواصل ” تويتر ” عبر هاشتاق ” الحجاب عفاف وستر للمرأة “، قائلا: ” غير صحيح وكلام جهلاء / المرأة العفيفة لو وضعتها بشواطئ ميامي دون حجاب ستضل عفيفة والمرآه الفاسدة لو وضعتها بمكة وألبستها الف حجاب ستضل فاسدة “.

ورد حساب يدعى غيوم على الفوزان: ” العفيفة تغطي نفسها عن أنظار الناس اللي تفكيرها منحدر مثلك لان والله ماتستاهل لا أنت ولاغيرك تشوف منها طرف أصبع “.

وقالت أم عمار السناني: ” كأنك تشجع على السفور والتبرج يا أستاذ سعود، هداك الله …الحجاب عفة وستر للمرأة وقد ذكره الله في كتابه الكريم “.

وغردت ندى البلوشي: ” المرأه العفيفة هي التي تنفذ أمر الله والحجاب واجب على كل فتاة ابيتم أم شئتم “.