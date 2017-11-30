واشنطن تحذر بيونج يانج: كوريا الشمالية ستدمر بالكامل في هذه الحالة

واشنطن(صدى):

حذرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، من أن النظام الكوري الشمالي ” سيُدمّر بالكامل ” إذا ” اندلعت حرب “، وذلك أثناء الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بشأن أحدث التجارب الصاروخية لكورية الشمالية.

ودعت الولايات المتحدة كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية، كما دعت الصين إلى الامتناع عن تزويد بيونج يانج بالنفط.

وقالت هايلي إن بيونج يانج من خلال إطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات ” اختارت العدوان ” بدلا من العملية السلمية. وأضافت أن ” سلوك كوريا الشمالية بات لا يُطاق بنحو متزايد “.