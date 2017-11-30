بطولة المملكة للدبابات البحرية في جدة

نواف السالم(صدى):

تنطلق يوم غد الجمعة الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة المملكة للدبابات البحرية في كورنيش البحر الجنوبي بمحافظة جدة، ويشرف عليها وينظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية وذلك بمشاركة 20 متسابقًا من مختلف مناطق المملكة.

وتعد هذه الجولة اخر منافسات الدبابات البحرية في هذا الموسم وقد أقيمت الجولة الأولى في شاطئ نصف القمر بالمنطقة الشرقية والجولة الثانية في محافظة ينبع.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للزوارق السريعة والدبابات البحرية نعيم الكديوي أن الاستعداد لهذه الجولة كان مبكرًا حسب توجيهات سمو الأمير عبدالله بن سعود رئيس الاتحاد حيث ستكون هناك عدد من الفعاليات مثل الفلاي بورد ، مشيرا إلى أن النظام في السباق مارثون مدته 45 دقيقة ويستمر يومين، حيث سيكون في اليوم الأخير تتويج أبطال الموسم في الدبابات البحرية .