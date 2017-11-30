اشتباكات عنيفة بين ميلشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عن، تجدد الاشتباكات العنيفة بين ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح، في محيط منزل العميد طارق صالح داخل الحي السياسي بصنعاء.

وأكدت المصادر، أن قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح قتلت العشرات من عناصر الحوثي، واستولت على 7 عربات مسلحة تابعة للحوثيين، وذلك في الوقت الذي حمّل فيه حزب المؤتمر الشعبي الحوثيين مسؤولية الأحداث الدامية، التي اندلعت أمس الأربعاء، واصفاً إياها بالعمل الانقلابي المقوض للشراكة بين الطرفين.

وأوضح المؤتمر الشعبي في بيان له، أن مئات الحوثيين اقتحموا جامع الصالح، وأطلقوا قذائف الـ “آر بي جي”، والقنابل اليدوية داخله، وحاصروا أفراد حراساته، لافتاً إلى أن عناصر الحوثي المدججة بالسلاح حاصرت منازل خاصة بأفراد من عائلة المخلوع صالح وقيادات حزبه، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار، وسقوط عدد من القتلى والجرحى.