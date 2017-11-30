الإصلاح وضع المملكة في ترتيب متقدم من حيث نمو معايير المعيشة عالميا

تقدمت المملكة العربية السعودية، 7 مراكز هذا العام ضمن أكثر الدول ازدهارا في العالم العربي، بحسب مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة ليجاتوم البريطانية، العريقة في مجال رصد رخاء الدول وازدهارها، إذ تم تصنيفها في المركز الثامن والسبعين بعد أن كان ترتيبها الخامس والثمانين العام الماضي، وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية والرؤية الطموحة التي تعمل عليها المملكة.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع والثلاثين على مستوى العالم كأكثر الدول ازدهارا، وبذلك تكون تقدمت درجتين منذ العام الماضي إذ صنفت خلاله في المركز الحادي والأربعين.

وبحسب التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت نموا نوعيا في معايير المعيشة، وتقدمت دول الخليج العربي على دول الشرق الأوسط بما فيها تركيا وإيران اللتان احتلتا مراكز متأخرة.

وشهدت دولة الإمارات أكبر تحسن في المنطقة في مستوى الحياة والمعيشة خلال الأعوام العشر الأخيرة، واحتلت الإمارات المركز الثالث عالميا في معيار حرية التجارة.

ورأى التقرير أن السعودية شهدت التحسن الأعظم خلال العام الماضي، إذ إن المواطنين شهدوا تحسنا في المعايير الصحية، وارتفاعا في مؤشر السعادة وانخفاضا في مستوى القلق.

أما، إيران فقد جاءت متأخرة في المركز المئة وسبعة عشر، وعلق التقرير أن الإيرانيين لا يثقون بحكومتهم.