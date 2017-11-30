العاهل المغربي يؤكد ضرورة تخطي الجمود في العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مليكة فؤاد(صدى):

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، على ضرورة تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيًا إلى العمل على إطلاق مفاوضات مجدية ضمن إطار زمني معقول.

وأوضح في رسالة – وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المغربية – وجهها اليوم إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن الهدف هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى اتفاق يعالج جميع قضايا الحل النهائي.

وعبر العاهل المغربي، عن بالغ قلقه إزاء إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إجازة مخططات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الأماكن المقدسة في القدس، داعياً مجلس الأمن الدولي وأعضاء الأسرة الدولية كافة إلى سرعة التحرك لإلزام إسرائيل، باحترام الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة.