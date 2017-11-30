فيديو.. مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بهدف قاتل في ساوثهامبتون

ماجد محمد(صدى):

حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على ضيفه ساوثهامتون بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، في إطار منافسات الجولة 14 للدوري الإنجليزي.

وواصل سيتي بهذا الفوز تعزيز صدارته لجدول الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد ساوثهامتون عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

تقدم مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 47 عن طريق البلجيكي دي بروين، قبل أن يتعادل الضيوف عبر أوريول روميو في الدقيقة 75، فيما نجح رحيم ستيرلينج في تسجيل هدف قاتل للسيتي في الدقيقة 93.