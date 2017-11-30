فيديو.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح ستوك سيتي بثلاثية نظيفة

نواف السالم(صدى):

اكتسح ليفربول الإنجليزي، مضيفه ستوك سيتي بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، في المرحلة 14 من الدوري الإنجليزي.

ولعب المصري محمد صلاح دورا مهما في فوز فريقه، حيث سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و83 بعد أن حل بديلا في الدقيقة 67.

وكان زميله السنغالي ساديو ماني قد افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة 17، مما مهد الطريق أمام ليفربول لتحقيق الفوز الكبير.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 12 هدفا هذا الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين بعدما فض الاشتباك مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي سجل 10 أهداف.