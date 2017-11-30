العمل توضح عدد المواطنين المنضمين لسوق العمل في شهرين
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد السعوديين والسعوديات المنضمين إلى سوق العمل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017، بلغ أكثر من 64 ألف شاب وشابة.
وأكدت الوزارة أن أعداد السعوديين في سوق العمل وصلت بنهاية أكتوبر الماضي 1.95 مليون سعودي وسعودية، مشيرة إلى أن 33 ألف سعودية انضممن لسوق العمل، فيما دخل 31 ألف سعودي السوق خلال الفترة ذاتها.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 26 دقيقة
الوزاره للأسف تمارس الخداع بإعلانها هذا لأن الزياده ليست بسبب توفير الوظائف
بل لأنهم قامو بخداع المواطنين اللي يشتغلون لحسابهم الخاص عن طريق الانستغرام والبائعين المتجولين مثل الطباخات وغيره قالولهم راح نسجلكم بالتأمينات عشان تتسجل لكم خبره وهم بالحقيقه سجلوهم بالتأمينات عشان يظهرون ارتفاع نسبة السعوديين المسجلين بالتأمينات الاجتماعيه وبعد كذا يقولك والله البطالة انخفضت عندنا والدليل على ذلك ارتفاع نسبة انضمام النساء اكثر من الرجال لأنهن اكثر استخدام للإنستغرام وغيره في البيع من المنزل
السؤال ماهي الفائده التي ستستفيدها بائعه متجوله والا عن طريق الاستغرام من تسجيلها بالتأمينات؟ هل سيصرف لها راتب تقاعدي؟ لا
هل ستكون خبرتها كبائعه متجوله تزيد من فرصها بالحصول على وظيفه؟ ايضا لا
اذا اتحدى مسؤول في الوزاره يجاوب بأن هناك فائده من ذلك غير رفع نسبة المواطنين بالتأمينات ليظهر لنا المسؤول بالوزاره ويقول زادت وظائف السعوديين والبطالة انخفظت
سؤالي الاخير للمسؤول
هل تستطيع تجيب كم نسبة السعوديين اللي سجلتوهم بالتأمينات كمشتركين لممارستهم العمل الخاص بهم وكم نسبه السعوديين الذين حصلو على وظائف بشركات خلال الشهرين الماضيين؟
اتحدى ابالخيل يجاوب