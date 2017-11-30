العمل توضح عدد المواطنين المنضمين لسوق العمل في شهرين

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد السعوديين والسعوديات المنضمين إلى سوق العمل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017، بلغ أكثر من 64 ألف شاب وشابة.

وأكدت الوزارة أن أعداد السعوديين في سوق العمل وصلت بنهاية أكتوبر الماضي 1.95 مليون سعودي وسعودية، مشيرة إلى أن 33 ألف سعودية انضممن لسوق العمل، فيما دخل 31 ألف سعودي السوق خلال الفترة ذاتها.