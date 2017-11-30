الجوازات تكشف حقيقة استثناء الوافدين بجمعيات التحفيظ من ” وطن بلا مخالف “

حمود العنزي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة الأنباء المتداولة حول استثناء الوافدين الذين يعملون في جمعيات تحفيظ القرآن في المملكة من حملة ” وطن بلا مخالف “، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح.

وقالت الجوازات، ردا على استفسار من إحدى السيدات بشأن حقيقة استثناء الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المدينة المنورة من حملة وطن بلا مخالف: ” لا توجد أي استثناءات للمخالفين للأنظمة في حملة وطن بلا مخالف “.