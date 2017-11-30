قرقاش يهاجم أحمد شفيق: ” رد الجميل بالنكران “

أبو ظبي(صدى):

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، على إدعاءات أحمد شفيق، بمنعه من السفر عقب إعلانه عن عزمه الترشح لخوض غمار انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وهاجم قرقاش أحمد شفيق، متهما إياه برد الجميل بـ ” النكران “، قائلا في عدة تدوينات عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” : ” تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى الإمارات هارباً من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012 “.

وأضاف أن الإمارات قدمت له كل التسهيلات وواجبات الضيافة رغم تحفظها الشديد على بعض مواقفه، مشيراً إلى أن الإمارات آثرت في تعاملها التمسك دوماً بقيم الضيافة والرعاية حباً لمصر والمصريين، منوهاً في الوقت نفسه على وجود عائق لمغادرة شفيق الدولة.

وتابع: ” للأسف، وفِي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، “إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا .”