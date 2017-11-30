أحمد العرفج يهاجم احتكار اللبنانيين للسوق الإعلاني في المملكة ويصفه بـ” المافيا “

حمود العنزي(صدى):

قال أحمد العرفج، إن ملف عمل اللبنانيين في المملكة أصبح شائكا، خاصية بعد احتكار السوق الإعلاني وخلال 15 عاماً لم يقدر أن يكتب عنه إلا 7 كتاب ، مضيفاً: ” أحنا نتكلم عن سيول جدة ، هذا أخطر منها ، سيول جدة أحنا زعلنا على 2 مليار ، لكن موضوع الإعلان الذي يسيطر عليه اللبنانيون 4 مليارات سنوياً تختفي ، وين تروح أقول لك تروح للمافيا اللبنانية اللي يحتكرون الإعلان ” .

هاجم أحمد العرفج اللبنانيين الذين يحتكرون السوق الإعلاني بالمملكة ، واصفهم بالمافيا .

ووصف العرفج خلال استضافته الأسبوعية في ” ياهلا بالعرفج ” اللبنانيون بالمافيا وقال إن السعوديين ضخّوا مليارات في لبنان، وهناك 450 ألف لبناني يعملون في السعودية يضخّون ملايين لبلادهم، مؤكدا أن ” مافيا لبنانية ” تسيطر على الإعلان و تتسلط وتدمر المؤسسات الإعلامية الوطنية، و90% من رؤوس هذه المافيا لبنانيون .

واختتم حديثه:” نتمنى إنشاء شركة سعودية للإعلام 100% تعيد رونق الإعلان الوطني، وإيجاد مؤسسة أخرى لقياس نسب المشاهدات، و من الواجب متابعة السوق من وزارة العمل والثقافة والإعلام والتجارة “.