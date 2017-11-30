فيديو.. تعامل المهندسين مع الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها ميليشيا الحوثي

طلال الغامدي(صدى):

كشف تقرير تليفزيوني، عن تجربة حية لفرقة من سلاح المهندسين التابع للقوات البرية السعودية وهم يقومون بنزع الألغام التي يزرعها عملاء إيران الحوثيون على الحدود السعودية اليمنية.

وأوضح التقرير الذي بثته قناة ” السعودية الأولى ” ضمن برنامج ” صباح السعودية “، آلية عمل قوات سلاح المهندسين في تلقي الإشارة والبلاغات بوجود ألغام في منطقة معينة وكيف يتم التعامل معه وتحديد مكانه بالضبط، ومن ثم يتم نزعه والتخلص منه بشكل احترافي.

من جهته، أكد العقيد محمد الحفظي من قوات سلاح المهندسين بالقوات البرية السعودية، أن الميليشيا الحوثية يزرعون الألغام بأعداد هائلة جدا، في تحدٍ سافر للأعراف الدولية التي تنهى عن ذلك، لما لها من ضرر كبير على المدنيين، مشيرا إلى أن سلاح المهندسين التابع للقوات البرية والذي يعمل ضمن قوات التحالف، يُعد عنصرا حيويا في تعزيز المواقع الدفاعية وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي تستهدف الحدود السعودية.