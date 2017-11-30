بالفيديو.. أول عمل ديني لـ أمل حجازي بعد الحجاب

أماني الغامدي (صدى):

أطلقت الفنانة أمل حجازي أنشودة دينية جديدة بمناسبة المولد النبوي ، وهذا أول عمل لها بعد أن ارتدت الحجاب.

ونشرت حجازي عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي أنشودة ” رقّت عيناي شوقاً ” مع الفنان حسام الصعبي الذي رافقها على البيانو.

وحققت الأنشودة نسبة مشاهدات مرتفعة في زمن قصير، إذ حققت عبر “فيسبوك” أكثر من 440 الف مشاهدة، وعبر “انستغرام” نحو 40 ألف مشاهدة.

وعلّقت حجازي على مقطع الفيديو قائلةً: “مبارك علينا وعليكم ولادة سيد الخلق النبي محمد، رقّت عيناي شوقاً”.