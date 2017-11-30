٦٠ طالبة تشاركن في دورة مهارات كتابة السيرة الذاتية بكلية ” تثليث “

نايف السالم(صدى):

نظمت كلية العلوم والآداب بتثليث التابعة لجامعة بيشة دورة بعنوان (مهارات كتابة السيرة الذاتية)، وذلك ضمن فعاليات برامج إمكانات التدريبية بجامعة بيشة للعام الجامعي الحالي.

وتضمنت الدورة التي شارك التي قدمتها الدكتورة صباح بنت عبداللطيف حسن، وشارك بها ٦٠ طالبة من طالبات الكلية ، عدة محاور من بينها؛ بيان المقصود بالسيرة الذاتية وكيفية كتابتها خطوة بخطوة والتطرق إلى الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند كتابة السيرة الذاتية والتركيز على الشروط التي يلزم توفرها مع ذكر المصادر المساعدة في إعدادها . وختمت الدورة بالتطبيق العملي لخطوات إستخدام برنامج CV maker.