الدوري الفرنسي.. باريس سان جرمان يبتعد في الصدارة ونانت وليل يسقطان موناكو وليون

نواف السالم(صدى):

ابتعد فريق باريس سان جرمان في الصدارة بفوزه على ضيفه تروا بهدفين دون رد اليوم في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم .

وخسر فريق موناكو حامل اللقب من مضيفه نانت صفر-1 ، في حين حقق مرسيليا فوزا سهلا على مضيفه متز 3-صفر ، وارتقى إلى المركز الثاني، وفاز فريق ليل على مضيفه ليون 2-1 .

وعزز باريس سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 41 نقطة بفارق 10 نقاط عن مرسيليا الذي ارتقى إلى المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ليون وموناكو، فيما بات رصيد نانت الخامس 26 نقطة.

وفاز فريق نيس على مضيفه تولوز بهدفين مقابل هدف ، كما فاز فريق رين على انجيه بهدفين، وتعادل غانغان مع مونبلييه سلبا.

وكانت الجولة افتتحت أمس الثلاثاء بفوز بوردو على سانت اتيان 3-صفر ، واميان على ديجون 2-صفر ، وتعادل ستراسبورغ مع كاين صفر-صفر.