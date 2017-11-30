كأس إيطاليا.. تأهل ساسوولو وهيلاس فيرونا إلى ثمن النهائي

نواف السالم(صدى):

تأهل فريق ساسوولو إلى الدور ثمن النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه اليوم على فريق باري بهدفين مقابل هدف .

وتأهل فريق هيلاس فيرونا بفوزه على جاره كييفو فيرونا بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

ويلتقي ساسوولو في ثمن النهائي مع اتالانتا، وهيلاس فيرونا مع ميلان في 13 ديسمبر.

وتبدأ الأندية التي أنهت الموسم الماضي من الدوري في المراكز الثمانية الأولى مشوارها من الدور ثمن النهائي في 13 الشهر المقبل، وعلى رأسها يوفنتوس حامل اللقب الذي يلتقي على ملعبه مع الفائز من مواجهة الدرجة الأولى غدا بين جنوى وكروتوني.

ويختتم الدور الرابع الخميس بلقاء اودينيزي وبيروجيا (ثانية).